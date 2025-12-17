En la sesión de apertura de este miércoles, 17 de diciembre de 2025, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 93.713 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,92% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -3.98%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 19.68%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 19.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.