En la sesión de apertura de este miércoles, 14 de enero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 91.708 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.82%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.5%. Estos cambios reflejan la fluctuación en el valor de ambas divisas en el mercado.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento consecutivo sugiere un clima económico más favorable y una mayor confianza en el mercado.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser susceptible a cambios en el contexto económico global. Un seguimiento continuo permitirá evaluar si esta mejora se mantiene a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 9.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 91,4 RUB, según los últimos datos registrados.