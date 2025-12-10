Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, el Euro y rublo ruso cotiza a 90.168 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,46%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -13.73%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en comparación con el euro a lo largo del tiempo.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño anterior.Este comportamiento indica que el rublo está ganando confianza en el mercado, lo que podría ser un signo de estabilidad económica en el país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 9.56%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.