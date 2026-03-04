En la sesión de apertura de este miércoles, 4 de marzo de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 89.998 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,21% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.77%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de un incremento del 0.2%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 6.56%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.