Este miércoles, 4 de febrero de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 91.235 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,25%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.53%. Esto indica una ligera estabilidad reciente, aunque a largo plazo se observa una depreciación del rublo frente al euro.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mejora en la confianza del mercado y en la economía local, lo que podría atraer más inversiones en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 9.05%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.