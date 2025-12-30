ElEuro y rublo ruso cotiza a 92.573 RUB este martes, 30 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,17% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.51%, mientras que en el último año, la variación ha sido positiva, con un incremento del 1.51%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 14.25%, es menor que la volatilidad anual del 17.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.