En la sesión de apertura de este martes, 27 de enero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 91.036 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,13% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 1.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.46%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro en comparación con el rublo, a pesar de la tendencia a la baja en el último año.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento sostenido sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes han influido favorablemente en la confianza de los inversores, lo que podría continuar impulsando el valor del rublo en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 15.52%, es menor que la volatilidad anual del 16.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.