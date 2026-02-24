ElEuro y rublo ruso cotiza a 90.365 RUB este martes, 24 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,33% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una leve disminución del -0.08%, mientras que en el último año, la variación ha sido más significativa, con una caída del -2.49%. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso fue del 2.86%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.03%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.