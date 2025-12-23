Este martes, 23 de diciembre de 2025, el Euro y rublo ruso cotiza a 92.352 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,35%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -2.28%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -1.13%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere que el rublo ha recuperado parte de su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 18.14%, es menor que la volatilidad anual del 19.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.