En la sesión de apertura de este martes, 20 de enero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 90.985 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,81% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.46%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -0.37%.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 7.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 90,3 RUB, según los últimos datos registrados.