Este martes, 17 de marzo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 93.9807 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,22%. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 2.64%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 3.37%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 15.01%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.