El Euro y rublo ruso cotiza a 93.659 RUB este martes, 16 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,23% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un aumento del 2.34%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.33%.

La cotización del Euro y rublo ruso.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 20.23%, es mayor que la volatilidad anual del 19.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.