El Euro y rublo ruso cotiza a 89.18 RUB este martes, 9 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,11% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.55%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -13.57%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.Este cambio en la tendencia podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para entender si esta tendencia se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 8.16% en comparación con el 19.44% de la volatilidad anual, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.