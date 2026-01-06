En la sesión de apertura de este martes, 6 de enero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 94.826 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,05% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un aumento del 2.52%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -2.74%.

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño anterior.

Este comportamiento indica que el rublo está recuperando terreno y podría estar beneficiándose de factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 13.07%, es menor que la volatilidad anual del 17.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 92,5 RUB, según los últimos datos registrados.