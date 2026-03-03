ElEuro y rublo ruso cotiza a 90.179 RUB este martes, 3 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,43% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.4%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 0.97%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 7.09%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.