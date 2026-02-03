En la sesión de apertura de este martes, 3 de febrero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 90.723 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,3% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -2.98%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento en su valor sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede verse afectada por factores externos e internos que influyen en el mercado. Un seguimiento constante permitirá entender mejor la estabilidad y el futuro del rublo en el contexto económico actual.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 7.91%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.