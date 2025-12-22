Este lunes, 22 de diciembre de 2025, el Euro y rublo ruso cotiza a 93.401 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,95%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.59%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.34%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro, aunque a largo plazo ha habido una depreciación en su valor respecto al rublo.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos que podrían influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 15.98%, es menor que la volatilidad anual del 19.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.