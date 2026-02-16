ElEuro y rublo ruso cotiza a 91.192 RUB este lunes, 16 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,24% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.77%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -2.89%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este aumento consecutivo en su valor indica un clima económico más favorable y una mayor confianza en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser susceptible a cambios en el contexto económico global. Un seguimiento constante permitirá evaluar si esta mejora se mantiene a largo plazo o si se trata de un repunte temporal. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 5.77%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.