En la sesión de apertura de este lunes, 15 de diciembre de 2025, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 93.171 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,83% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un aumento del 3.8%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.45%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la región.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores que influyen en la cotización del rublo será crucial para entender si esta mejora se mantendrá a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 20.81%, es mayor que la volatilidad anual del 19.59%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.