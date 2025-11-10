Este lunes, 10 de noviembre de 2025, el Euro y rublo ruso cotiza a 93.639 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,08%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.68%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -18.58%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en comparación con el euro a lo largo del tiempo.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento en su valor puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 3.93%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.