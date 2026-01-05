ElEuro y rublo ruso cotiza a 94.874 RUB este lunes, 5 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,79% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 1.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.15%. Esto indica una ligera apreciación del euro en el corto plazo, a pesar de la tendencia a la baja en el periodo anual.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mejora en la confianza del mercado y en la economía local, lo que podría atraer más inversiones en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 13.84%, es menor que la volatilidad anual del 17.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,9 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 92,5 RUB, según los últimos datos registrados.