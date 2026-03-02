En la sesión de apertura de este lunes, 2 de marzo de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 90.547 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,36% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.4%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 0.82%. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere que el rublo ha recuperado parte de su valor, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 7.38% en comparación con la volatilidad anual del 14.99%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.