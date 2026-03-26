En la sesión de apertura de este jueves, 26 de marzo de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 95.086 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 1,56% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.55%. Esto indica una tendencia a la baja reciente, a pesar de un crecimiento positivo en el largo plazo. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento en su valor sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser influenciada por factores externos e internos que podrían revertir el crecimiento actual. Un análisis continuo permitirá entender mejor la estabilidad y el futuro del rublo en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 25.92%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.