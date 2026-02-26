Este jueves, 26 de febrero de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 90.894 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,39%. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.77%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro, a pesar de la tendencia a la baja en el largo plazo. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento consecutivo sugiere que el rublo está ganando valor frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables o de una mayor confianza en la economía local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 4.99998%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.01814%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.