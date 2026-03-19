En la sesión de apertura de este jueves, 19 de marzo de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 97.422 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 1,42% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 6.53%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 11.4%. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere que el rublo ha ganado valor frente a otras divisas en los últimos días. Este aumento en la cotización puede ser resultado de factores económicos favorables o de una mayor confianza en la economía local. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 13.88%, es menor que la volatilidad anual del 14.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 97,4 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.