Este jueves, 15 de enero de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 91.267 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,15%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.73%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -0.34%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento consecutivo indica un clima de confianza entre los inversores y una posible mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede verse afectada por factores externos e internos que podrían revertir el crecimiento actual. La estabilidad de la cotización del rublo será clave para mantener el optimismo en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 9.56%, es menor que la volatilidad anual del 17.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 91,3 RUB, según los últimos datos registrados.