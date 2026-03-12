ElEuro y rublo ruso cotiza a 91.281 RUB este jueves, 12 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,31% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 1.56%. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere que los factores económicos recientes han influido favorablemente en su valor. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de la estabilidad económica y política en el futuro cercano. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta mejora se mantendrá a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 7.68%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.