El Euro y libra esterlina cotiza a 0.8756 GBP este viernes, 19 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,05% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 5.14%.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 3.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 4.65%.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.