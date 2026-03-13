Este viernes, 13 de marzo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8625 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,03%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.73% en la cotización. La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un signo de confianza por parte de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el futuro. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la libra será crucial para entender su comportamiento a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.03%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.