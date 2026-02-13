ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.871 GBP este viernes, 13 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,03% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.67%. La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y podría verse afectada por factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de este aumento. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.69%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.