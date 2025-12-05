En la sesión de apertura de este viernes, 5 de diciembre de 2025, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8728 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,11% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.31%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 4.12% en la cotización.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría estar impulsando la demanda.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que afectan la moneda será crucial para entender su comportamiento futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en 4.7109%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 4.7337%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.