ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8714 GBP este viernes, 2 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,05% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina se ha mantenido estable, con un cambio del 0%. Sin embargo, en el último año, ha experimentado una variación del 5.52%, lo que indica un aumento en el valor del euro en relación a la libra esterlina.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que la libra está ganando confianza entre los inversores, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la región.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.02%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.