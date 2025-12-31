En la sesión de apertura de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8722 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,02% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.14%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 5.68%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que la libra está ganando confianza entre los inversores, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la región.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.49%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.62%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.