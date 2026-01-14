ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8663 GBP este miércoles, 14 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,14% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una ligera disminución del -0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.03% en la cotización.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y podría verse afectada por factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de este aumento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.90%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.54%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.