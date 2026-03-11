Este miércoles, 11 de marzo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8647 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,07%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.49%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.4%. La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de este aumento. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.78% en comparación con la volatilidad anual del 4.45%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.