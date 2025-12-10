El Euro y libra esterlina cotiza a 0.8745 GBP este miércoles, 10 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,02% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.08%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 5.25%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en el mercado.A medida que la tendencia se mantiene al alza, es posible que los inversores comiencen a ver oportunidades de crecimiento, lo que podría atraer más capital hacia la monedalibra en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 0.69%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.