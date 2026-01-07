ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8658 GBP este miércoles, 7 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 3.27% en su cotización.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el futuro. La estabilidad de la cotización dependerá de factores económicos y decisiones políticas que puedan influir en su comportamiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.04%, es menor que la volatilidad anual del 4.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.