ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8691 GBP este miércoles, 4 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,06% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.15% en la cotización. La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos y políticos. La estabilidad futura de la libra dependerá de la evolución de estos elementos en el contexto global. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 4.84%, es mayor que la volatilidad anual del 4.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.