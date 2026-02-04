En la sesión de apertura de este miércoles, 4 de febrero de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8619 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,12% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.57%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -0.19%.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.06%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.