En la sesión de apertura de este martes, 24 de febrero de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.874 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,06% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.08%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 2.69%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. La estabilidad futura de la monedalibra dependerá de diversos factores económicos y del comportamiento del mercado en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.11% en comparación con la volatilidad anual del 4.46%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.