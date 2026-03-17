En la sesión de apertura de este martes, 17 de marzo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8638 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.98%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las fluctuaciones en la economía europea y británica. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización será crucial para entender su sostenibilidad. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.64%, es menor que la volatilidad anual del 4.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.