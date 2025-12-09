El Euro y libra esterlina cotiza a 0.8732 GBP este martes, 9 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,05% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una ligera disminución del -0.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 4.41% en la cotización.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.El análisis de esta tendencia revela que la libra está ganando confianza entre los inversores, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la región.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.59%, es menor que la volatilidad anual del 4.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.