En la sesión de apertura de este martes, 6 de enero de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8652 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,06% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.75%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.36% en la cotización.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una mayor confianza en la estabilidad de la moneda.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 2.84%, lo que es menor que la volatilidad anual del 4.63%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.