Este martes, 3 de marzo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8736 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,18%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.3%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 3.93%. Estos movimientos reflejan las fluctuaciones en el mercado de divisas y las condiciones económicas subyacentes. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo de los próximos días para determinar si se mantendrá o si se revertirá. La estabilidad en la cotización podría depender de factores económicos externos y decisiones políticas que afecten la confianza en la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 4.8617%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 4.4607%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.