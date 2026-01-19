Este lunes, 19 de enero de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8676 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,03%.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.01, lo que representa una variación del 0.01%. En el último año, la variación en la cotización ha sido del 3.62%, reflejando una tendencia más estable en el largo plazo.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un interés creciente en la moneda, lo que podría estar impulsando su valor al alza.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo será necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.