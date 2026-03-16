En la sesión de apertura de este lunes, 16 de marzo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8637 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,2% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.87% en la cotización. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el futuro. La estabilidad de la cotización dependerá de diversos factores económicos y del comportamiento del mercado en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.60%, es menor que la volatilidad anual del 4.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.