En la sesión de apertura de este lunes, 10 de noviembre de 2025, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8788 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,01% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 6.02% en su valor.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y podría verse afectada por factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de este aumento en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.94%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 4.86%, lo que sugiere que ha habido menos variaciones recientes en su valor.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.