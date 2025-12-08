En la sesión de apertura de este lunes, 8 de diciembre de 2025, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8745 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,11% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.59%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 4.52% en la cotización.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría atraer a más inversores.Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser impredecibles. La tendencia actual podría verse afectada por diversos factores económicos y políticos en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 4.04%, es menor que la volatilidad anual del 4.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.