ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8777 GBP este lunes, 2 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,69% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.56%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.3%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en su estabilidad a largo plazo. La situación actual invita a los analistas a seguir de cerca los movimientos futuros de la monedalibra. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 6.38%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 4.50%. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.