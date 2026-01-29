ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8652 GBP este jueves, 29 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,07% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.55% en la cotización.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una mayor confianza en la moneda.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores que influyen en la cotización será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 3.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 4.51%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.